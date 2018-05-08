原油價格突破每桶70美元 背後的四大理由

近幾個月，原油價格持續走高，最近更創新三年半高點。美國可能對伊朗重新進行制裁，支撑了原油價格上漲。然而，幾項因素的彙聚，才是讓原油突破每桶 70 美元大關的關鍵。

以下為原油飆漲的四大理由：

1.OPEC 與非 OPEC 的原油減產。

WTRG 經濟公司分析師威廉斯 (James Williams) 說：「以沙烏地阿拉伯與俄羅斯為首的 OPEC 與非 OPEC 會員國的減產協定，是支撑油價上漲的第一項理由。」

根據此一協定，OPEC 與其他主要生產國同意，每日減產 180 萬桶，以清除長期以來的全球供給過多。

S&P Global Platts 機構上週五公布的一份調查結果顯示，OPEC 的 4 月原油產量下降至一年低點，已連續第三個月下降。OPEC 4 月每日產量為 3200 萬桶，較 3 月減少 14 萬桶，較 OPEC 每日約 3273 萬桶的上限，減少約 73 萬桶。

2. 需求上升。

威廉斯說，經濟成長上升導致了原油消費增加。

國際能源總署 (IEA) 預估今年全球每日原油需求為 9930 萬桶，高於 2017 年的每日 9780 萬桶。然而，IEA 在 4 月發布的月報中警告，美國與中國之間的貿易戰，可能削弱原油需求。

3. 恢復對伊朗進行制裁。

OPEC 會員國伊朗是油價上漲的一項重要理由。美國是否廢除與伊朗之間的核子協定，定於週六公布。該核子協定係以取消對伊朗的制裁，換取其抑制核子活動。

川普總統週一下午在推特上說，他將於週二宣布對伊朗核子協定的決議，較原期限提前了四天。

至少有一位分析師說，若恢復對伊朗進行制裁，油價每桶可能上漲達 10 美元。

但威廉斯說，在這種情況下，由於投資人 "買謠言，賣事實"，油價可能小幅轉弱。

「油價可能已接近高點，尤其若制裁沒有恢復的話，」他說。「伊朗已談到有意增產，」

4. 委內瑞拉困境。

由於經濟危機持續，委內瑞拉原油產量已大幅下降。

S&P Global Platts 機構上週發布的報告指出，OPEC 4 月原油產量下降，主要原因在於委內瑞拉生產持續惡化。

自 2016 年 2 月以來，除了三個月外，委內瑞拉原油產量每個月均下降。4 月，委內瑞拉每日產量為 141 萬桶，較 3 月每日產量減少 8 萬桶，較去年同期每日產量減少達 54 萬桶。

但 Long Leaf 交易集團主管 Scott Gecas 說，美國原油產量創新高點，成了全球最大生產國，委內瑞拉產量已不再重要，隨著全球緊張減緩，不預期原油能長期守於目前水準。