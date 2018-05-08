京東最新股權曝光：劉強東持股15.5% 高瓴退出主要股東行列

京東集團日前向SEC遞交2017年年報，年報顯示，截止2018年2月28日，京東集團CEO劉強東持有京東集團15.5%股權，擁有79.5%的投票權。

騰訊旗下Huang River Investment Limited持有京東集團18%的股權，擁有4.4%的投票權。

沃爾瑪持有京東集團10.1%的股權，擁有2.5%的投票權。

京東員工持股平台Fortune Rising Holdings Limited持股為1.4%股權，擁有6.7%的投票權。

截止2017年2月28日，劉強東持有15.8%的股權，擁有80%的投票權。

京東員工持股平台Fortune Rising Holdings Limited持股為1.7%股權，擁有8.3%的投票權。

劉強東出現過了減持，當時京東官方對雷帝網的解釋是，2017年劉強東名下出售了少量股票，此次所出售股票中，一部分為劉強東代持的京東員工股份，少部分為其個人的股份。

“其個人出售的部分主要用於普通的財務管理，及兌現其對中國人民大學、宿遷的公益捐款承諾和其他一些慈善捐贈項目。”

京東方面稱，根據美國證券監管規定，個人股東持股情況會進行年度股權變化披露，披露截止日期為第二年2月14日前。

據悉，2018冬季達沃斯論壇上，劉強東曾被問是否十分富有時，笑言那隻是賬面的數字財富，自己創業多年但套現很少，原因是覺得京東股價還太低。

相比2017年，京東股權另一個變化是高瓴資本已經退出主要股東行列。截止2017年2月28日，高瓴資本還持有京東6.8%的股權，擁有1.6%的投票權，但2018年不再在主要股東行列。

據知情人士對雷帝網透露，高瓴資本依然還是京東集團的股東，隻是持股降低到5%以下，使得京東併未披露。

來源：雷帝觸網

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