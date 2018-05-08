美聯：平均每宗二手公屋註冊金額首次衝破300萬元

樓價上漲，平均每宗二手公屋註冊金額亦告飆升。據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，4月份平均每宗二手公屋(包括已補地價的自由市場及未補地價的第二市場)註冊金額達315.9萬元，為有紀錄以來單月首次衝破300萬元水平。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，今年樓價持續攀升，「美聯樓價指數」今年首4個月已累升約6.92%，創近6年同期新高。在樓價上升之下，平均每宗二手公屋註冊金額亦同告向上。

事實上，4月份二手公屋突破400萬元的註冊個案共有9宗，佔同期整體二手公屋57宗約15.8%。當中最高金額的個案為青衣長安邨安湄樓中低層18室單位，涉及達488萬元；同時有2宗個案屬金額第二高，個案同時位於黃大仙，當中為竹園北邨桃園樓中低層3室單位，而另一宗則是黃大仙下邨龍澤樓低層11室單位。

除了逾400萬元個案外，逾300萬至400萬元更達21宗，即兩者合共有30宗，佔同期整體二手公屋註冊量超過一半(52.6%)；反觀，300萬元或以下則有27宗，佔約47.4%。

4月份二手公屋註冊量及金額均回升

4月份共有57宗二手公屋註冊登記，較3月份45宗回升約26.7%，註冊金額則錄約1.8億元，更較3月約1.32億元高出約36.2%。以宗數排名劃分，月內二手註冊量最多的公屋為黃大仙竹園北邨及沙田廣源邨，雙雙以4宗居首；黃大仙下邨、柴灣翠灣邨、青衣長安邨、觀塘翠屏邨及深水埗李鄭屋邨均以3宗緊隨其後。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)