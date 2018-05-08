港股升幅擴大至逾300點 車股跑贏大市

美國股市延續上日升勢，為大市帶來支持，今早大市高開129點，其後升幅明顯擴大，恆生指數最新報30319點，升325點；國企指數最新報12157點，升190點。
吉利汽車(00175-HK)獲大行瑞信上調評級，今早吉利表現理想，最新報23.05元，升5.7%，其他汽車股方面，長城汽車(601633-CN)(02333-HK)H股最新報8.19元，升2.9%，東風集團(00489-HK)最新報8.68元，升2.4%，華晨中國(011114-HK)最新報14.98元，跌2.5%。
銀行股方面，匯豐控股(00005-HK)最新報76.15元，升1.4%，恆生銀行(00011-HK)最新報195元，跌0.7%，東亞銀行(00023-HK)最新報33.35元，升0.8%，中銀香港(02388-HK)最新報40.4元，跌0.2%。
科技股今早表現，騰訊控股(00700-HK)最新報386元，升1.6%，易鑫集團(02858-HK)最新報3.95元，跌0.5%，眾安在線(06060-HK)最新報51.9元，升2.9%，閱文集團(00772-HK)最新報63.5元，升4.4%。
內險股方面，中國平安(601318-CN)(02318-HK)H股最新報76.55元，升2.2%，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)H股最新報22.55元，升2.5%，中國太保(601601-CN)(02601-HK)H股最新報36.5元，升5.6%。
更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)