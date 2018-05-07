綠城中國(03900-HK)前四月總合同銷售金額約413億元

綠城中國(03900-HK)公布，2018年4月，綠城集團(包括綠城中國控股有限公司與其附屬公司連同其合營企業及聯營公司)取得銷售2882套，銷售面積約41萬平方米，當月銷售金額約為94億元人民幣(下同)，銷售均價約為每平方米22796元。

2018年1-4月，綠城集團取得合同銷售面積約104萬平方米，合同銷售金額約239億元，其中歸屬於集團(包括綠城中國控股有限公司及其附屬公司)的權益金額約為32億元；於2018年4月30日，集團另有累計已簽認購協議未轉銷售合同的金額約12億元，其中歸屬於集團的權益金額約為7億元。

此外，2018年4月，綠城集團以綠城品牌銷售的代建管理項目(非投資項目，簡稱「代建項目」)取得合同銷售面積約32萬平方米，合同銷售金額約46億元。2018年1-4月，綠城集團代建項目累計取得合同銷售面積約123萬平方米，合同銷售金額約為174億元。

綜上，截至2018年4月30日止四個月，綠城集團累計取得總合同銷售面積約227萬平方米，總合同銷售金額約413億元。

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