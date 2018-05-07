中國商務部在專欄文章《中美貿易惠及兩國人民》中提到，中美雙邊貿易存在不平衡，這一問題需要歷史地、全面地看待。歸根結底，雙邊貿易不平衡是由雙方的經濟結構、產業競爭力和國際分工決定的，是市場運行的結果。中國從不刻意追求貿易順差。解決中美貿易不平衡問題，需要雙方共同努力。

中國與美國互為第一大貿易夥伴國，兩國通過貿易合作實現了優勢互 補，獲得了廣泛、巨大的經濟利益。 根據中方統計，中美貿易額從 1979 年的 25 億美元，增加到 2017 年 的 5837 億美元，增長 231 倍。2017 年，中美雙邊貿易占中國對外貿易的 比重為 14.2%。美國為中國出口提供了巨大的市場需求。

2008 年至 2017 年，對美出口占中國出口總額的比重一直保持在 16% 以上。中美產業互補 性強，美國已經成為中國許多產品重要的海外市場。中國對美國出口中， 電機電器和音響設備、機械器具及零件、家具及零件、玩具遊戲用品及零 件、鞋靴是主要的產品類別。中國對美國出口中有相當一部分為加工貿易。

在這一貿易模式下，中國企業處於加工組裝等價值鏈中低端環節，美國企 業則掌握了產品設計、核心零部件製造、運儲和營銷等高附加值環節，從 中獲得絕大部分利潤。

據美方統計，中國是美國除北美地區外最大的出口市場，也是美國增 長最快的主要出口市場之一。2017 年，美國對中國出口比 2001 年增長 578%，遠高於同期美國對全球出口 112% 的增長幅度。中國已成為美國許 多產品的重要海外市場，其中以大宗農產品和高新技術產品最為典型。

目 前，中國是美國飛機、大豆的第一大出口市場，汽車、集成電路、棉花的 第二大出口市場。美國出口的 62% 大豆、17% 汽車、15% 集成電路、14% 棉花銷往中國，波音公司生產的客機約 1/4 銷售給中國。 中美雙邊貿易存在不平衡，這一問題需要歷史地、全面地看待。

歸根 結底，雙邊貿易不平衡是由雙方的經濟結構、產業競爭力和國際分工決定 的，是市場運行的結果。中國從不刻意追求貿易順差。解決中美貿易不平 衡問題，需要雙方共同努力。