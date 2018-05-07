外匯局：中國外匯儲備規模有望保持總體穩定

中國人民銀行公布的最新外匯儲備規模數據顯示，2018年4月末，中國外匯儲備規模較3月末下降180億美元。

國家外匯管理局表示，截至2018年4月末，中國外匯儲備規模為31249億美元，較3月末下降180億美元，降幅為0.57%。

4月，中國跨境資金平穩運行，外匯市場繼續呈現供求平衡格局。國際金融市場美元指數上漲超過2%，主要非美元貨币相對美元下跌和資産價格回調等多重因素共同作用，外匯儲備規模小幅下降。

今年以來，中國經濟發展開局良好，轉型升級深入推進，質量效益持續提升。人民币對美元匯率雙向波動并保持基本穩定，匯率預期合理分化，境内外匯市場供求自主平衡。

展望未來，中國經濟有條件有能力延續穩中向好態勢。随着對外開放新格局有序推進，金融市場雙向開放，中國跨境資金仍將保持雙向流動、總體平衡的格局。與此同時，雖然面臨各種不确定性，但全球經濟仍將保持複蘇勢頭。國内外因素綜合作用，中國外匯儲備規模有望保持總體穩定。

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