【異動股】白酒板塊午後繼續走強 貴州茅台(600519-CN)大漲超4%

午後，白酒板塊繼續走強，截止發稿，今世緣(603369-CN)漲停報20.13元，口子窖(603589-CN)漲8.33%報57.48元，山西汾酒(600809-CN)漲7.3%報59.96元，伊力特(600197-CN)漲6.53%報20.24元，金種子酒(600199-CN)、迎駕貢酒(603198-CN)、泸州老窖(000568-CN)等漲超6%，洋河股份(002304-CN)、水井坊(600779-CN)、金徽酒(603919-CN)等股紛紛大漲超5%;此外，貴州茅台(600519-CN)漲4.54%報692.99元，五糧液(000858-CN)漲4.24%報75.99元。

進入5月，A股市場整體估值已經明顯下降，其中藍籌股估值與2016年初指數位置相仿。市場對盈利增長的擔心，將可能随着4月份數據的逐步披露有所緩解。MSCI納入A股在即，在當前位置市場的機會大于風險，5月可能是相對重要的市場機遇窗口。

随着年報和一季報的發布，進一步甄選和跟進優質公司的階段來臨。五一”節後，滬深兩市主要股指收漲，互聯互通市場保持穩定淨買入，北上資金并未因額度擴容而大幅增長，對白馬股進一步分化操作，上周白酒二線龍頭獲加倉，五糧液超過貴州茅台成為北上資金增持金額最大個股，金額達8.21億元，水井坊增持比例也已超過10%，成為白酒股中持股比例最高個股。

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