太極首季每股稅後虧損0.64元 連續七個季度虧損

太極 (4934) 公布第一季財報，太陽能產業需求減少，市場價格下滑雙重因素影響，單季營收 7.81 億元，年減率達 35.02%，毛損率 26.76%，單季虧損 2.29 億元，每股虧損 0.64 元，係為連續七個季度虧損。受到太陽能電池跌價衝擊，太極去年營收為 59.66 億元，年減率 18.75%，本業虧損擴大 4.6 億元，稅後虧損擴大到 9.51 億元，每股稅後虧損 2.67 元，係連續兩年虧損，截至去年底每股淨值 11.93 元。



太極去年虧損擴大原因除了產品價格下跌之外，在第二、四季分別認列長約損失 3.08 億，以資產減損 1.97 億元所致，上述兩筆減損無現金再流出。



太極目前電池總產能 1.2GW，未來在中國市場的目標為 1GW 以上，透過台灣、大陸及越南多地區生產據點，因應貿易價格大戰，今年第一季或第二季起，投入黑硅多晶產品。











