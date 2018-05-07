【異動股】膳源控股(01632-HK)漲18.89% 控股權易手民生電商

膳源控股(01632-HK)今早復牌後現大幅拉升，截止發稿，漲18.89%，報7.49港元，成交215.8萬股。

該公司於5月4日晚公布，要約人MSEC Holdings以總代價6.17億元，以每股4.115元向控股股東黃志堅及黃翠霞夫婦購入約1.5億股，相當於已發行股本約75%。

MSEC Holdings將以每股現價4.115元提出要約全購，較停牌前報6.3元，折讓約34.68%。是次要約應付總代價約2.06億元，擬繼續該公司現有主要業務，維持上市地位。

MSEC Holdings最終股東為民生電商，而民生電商有13名股東，其中單一大股東民生加銀持有約21.69%，第二大股東南方希望及東方商業，各分別持有約18.94%。南方希望為新希望集團附屬公司。

MSEC Holdings擬自其內部資源；潤銘國際有限公司(一間擁有要約人全部已發行股本之公司)發行可贖回優先股之所得款項；來自中國泛海證券之貸款3億元；及中國泛海證券授出之短期融資最多2.06億元為銷售股份購買價及要約之應付代價提供資金。

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