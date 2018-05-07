立積Q1每股賺0.66元 估營運可逐季加溫至Q3

IC 設計業者立積 (4968) 今年首季每股淨利 0.66 元，而對於今年營運展望，董座馬代駿提到，營運可望逐季成長到第三季。就第二季展望部分，馬代駿預期單季出貨量可望明顯優於首季，而營收成長的動能取自，第一，中國標案將於第二季末起開始出貨，將能帶動立積應用在 802.11ac 的前端模組 (FEM) 滲透率提升。他補充，以數量來說，今年中國標案比去年多，加上相關標案規格主要為多輸入多輸出 (MIMO)2x2、雙頻(Dual band) 等，此舉導致對 FEM 需求加倍。第二，三星旗艦機 S9 機種採用立積的 FM 晶片。而就毛利部分，低毛利率的 LTE Switch 舊款產品將於第二季末出貨告一段落，對本季毛利有所助益。



而進入第三季後，中國大陸標案持續明顯放量，將進一步帶動立積出貨持續溫，加上具備成本效益的 LTE Switch 新品將於第三季出貨，而立積在歐美市場已經拿下歐洲運營商機上盒、美國消費性 AP 路由器 (Router) 訂單，這些都將成為立積第三季營運持續成長的主要動能，為此，第三季表現會更優於第二季。



至於立積首季營運成果，營收 6.62 億元、季減 7%、年增 12%，毛利率 31%、季減 1 個百分點、年減 1 個百分點，單季稅後獲利 3,600 萬元、季減 39%，每股淨利 0.66 元。附帶一提的是，WiFi 新規格 802.11ax，立積明年會推出產品，但放量出貨時間預期最快可能是 2020 年。

