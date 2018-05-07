德基科技控股(01301-HK)大股東變更為嘉里物流

德基科技控股(01301-HK)公布，于2018年5月4日(交易時段後)，間接全資附屬拓菩金融服務控股有限公司作為賣方、嘉里物流及目标公司拓菩融資租賃(上海)有限公司訂立投資協議，據此，拓菩金融服務同意向嘉里物流轉讓于拓菩融資租賃(上海)有限公司的約28.57%股權(代價為現金付款人民币137萬元)及嘉裡物流承擔就該28.57%股權應佔之注冊資本注資人民币2000萬元之責任，及嘉裡物流同意認購建議增加拓菩融資租賃(上海)有限公司注冊資本之全部金額人民币8000萬元(分為兩批，分别為人民币3000萬元及人民币5000萬元)。

于完成轉讓及認購事項後，目标公司將由賣方及嘉里物流分别持有約33.33%及約 66.67%及目标公司將不再為本公司之附屬公司。

于2018年5月4日(交易時段後)，賣方拓菩金融服務及嘉里物流亦訂立股東協議以規管彼等各自于目标公司之權利。

公告稱，嘉裡物流及集團均視「一帶一路」舉措為彼等各自業務的戰略重點，并于近年來一直在建立及拓展彼等于「一帶一路」沿線國家的佈局。透過戰略合作，集團預期與嘉裡物流産生顯着業務協同效應，并促進其于「一帶一路」沿線國家的業務發展。嘉裡物流于目标公司的投資不僅會增強集團于融資租賃業務發展中的資本實力，亦為雙方根據「一帶一路」舉措進一步探索合作機會的第一步。

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