環球時報社評：中美磋商落幕，貿易衝突朝談判傾斜

舉世矚目的中美貿易磋商 4 日在北京落下帷幕。據新華社消息，雙方在兩天的時間裡進行了坦誠、高效、富有建設性的討論。雙方均認為，發展健康穩定的中美經貿關係對兩國十分重要，雙方應致力於通過對話磋商解決經貿糾紛。

中美代表團就擴大美對華出口、雙邊服務貿易、雙向投資、保護知識產權、解決關稅和非關稅措施等問題充分交換了意見，在有些領域達成了一些共識。

雙方認識到，在一些問題上還存在較大分歧，需要繼續加緊工作，取得更多進展。雙方同意就有關問題保持密切溝通並建立相應工作機制。

這一結果應當說與很多觀察家之前預期的差不多：中美沒有達成結束貿易衝突的協議，但雙方願意保持對話進程，在談判與貿易戰之間，天平開始朝前者傾斜。

回顧過去兩個月中美就貿易問題開展的角力，堪稱中美關係前所未有的一段震盪經歷。從北京的角度看，中方自始至終保持理性，敢於鬥爭，堅如磐石，為捍衛國家利益和中國人民的利益贏得了主動。

細讀上面的談判結果，不難看出，它們與美方一開始的漫天要價已經有了很大差別。不能不說，這首先是因為前一段時間中國對美施壓的反制和鬥爭產生了效果。這次對話在北京舉行，美方主動派團前來，而且其主要貿易官員傾巢出動，這與美方悍然出台 301 對華關稅計劃和隨意威脅再對 1000 億美元中國商品加征關稅相比，已經是一個不同的姿態。

據接近談判的人士透露說，在 3 日和 4 日的對話中，中方代表團對來自美方的莫須有指責進行強力回擊，始終站在維護自由貿易和多邊貿易體制的道義制高點上，態度堅定不移。這一打一談，讓美方一再確認了中國絕不拿核心利益做交易的決心，中國是壓不垮的，這對華盛頓來說變得空前可信。

此輪貿易衝突被輿論廣泛稱為「貿易戰」，美國是進攻方，中國是防守方，但是中國的意志和韌性都超出了白宮和世界輿論的想象。時至今日，北京打破了華盛頓先聲奪人的心理優勢，在氣勢上夯實了自己的陣地，中美平等的談判地位通過鬥爭真正建立了起來。

這次中美貿易戰對中國形成前所未有的考驗，它是對中國實力以及勇氣、智慧的全面檢閱。北京這一次展現出的駕馭力充分對應了中國成長為大國之後所面對的複雜性，我們的社會則在風險面前顯示了震動世界的團結。中國在面對一場不希望面對的貿易衝突時做到了一個大國應有的穩健和成熟。

中美當然不可能通過一次對話就解決所有糾紛，但作為兩個大國，中美斗則兩傷，攪動全球; 合則兩利，福及整個國際社會。這個道理在過去兩個月裡被越來越多人認識到了。中美誰也嚇不倒誰，尋找最大公約數對打破僵局更加有效。兩國繼續搞「比誰先眨眼」的遊戲，已經沒有意義。

中國的確在為公平貿易而鬥爭，為維護世界多邊貿易體系鬥爭，這是全球化時代的正義事業。我們所捍衛的權益遠遠超出中國自身的利益邊界，這場鬥爭可以看成是人類命運共同體成長中的煩惱。中國人民勤奮勞作、誠實交易，我們沒做錯什麼，所以襟懷坦蕩。中美貿易戰無論還要打多久，怎麼收場，其最終結局都不可能是對勤勞和誠實的背叛。