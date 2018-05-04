【倫元投顧】台股信心不足各自修正

◆盤勢分析

大盤看起來平靜，加權指數維持在平盤上下游走，這是因為權值股普遍持穩，從台幣止貶回升來看，外資撤退的壓力減輕了 (今年賣超台股達 1681 億元)，主要賣超標的 2330 台積電、2317 鴻海今日未再出現大賣壓。

從盤面來看，報載被動元件擬第三度漲價，繼 MLCC 之後，鋁質電容、固態電容等都將漲價，讓該族群成為今日盤面焦點，鋁質電容廠 5317 凱美一馬當先衝上漲停板，其餘二線被動元件個股皆有不錯漲幅，可見市場投機力仍然存在，只是二線被動元件應該僅僅是補漲而已，要真正成為市場焦點其力道並不夠。

由於早盤工具機、半導體矽晶圓等產業透明度高的兩大族群紛紛重挫，由此可知，操作業績股的資金只有一套，推動被動元件就顧不到矽晶圓及工具機；而目前台股在信心不足情況下，變成各自修正了。

純就結構面分析，績優股出現大跌，通常是中線籌碼散出的結果，亦即市場在外資賣超的渲染下，鬆動了中期持股信心，倘台股中期穩定性不足，則加權指數仍有探底壓力，下檔支撐 10392 點 (2 月 9 日高點)，下週反壓看月線是否突破了。

楊天迪分析師

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