匯豐控股(00005-HK)一季度保費收入淨額環比急升近33%

匯豐控股(00005-HK)公佈2018年一季度業績，期內普通股東應佔利潤30.86億美元，環比虧轉盈(2017年第4季虧損2.74億美元)；平均普通股東權益年回報率7.5%。董事會宣布 2018 年第一次股息為每股普通股 0.1 美元。
期內營業收益總額按季環比(下同)增長8.3%至165.48億美元；當中核心業務淨利息收益環比微升2.5%至74.56億美元；費用收益淨額則顯著增長14.4%至35.07億美元；保費收益淨額增長更達32.8%至30.78億美元；而來自金融工具公允值收益淨額亦上升了19.4%至23.84億美元。
按地域市場表現，亞洲市場稅前盈利貢獻達47.68億美元，環比增長29.9%，甚至高於整體稅前利潤47.55億美元! 而歐洲業務稅前虧損情況亦顯著改善，收窄至0.18億美元(2017年第4季虧損23.86億美元)；不過北美洲業務則惡化，環比由稅前利潤5.21億美元轉為虧損5.96億美元。
按業務分類，環球銀行及資本市場表現最突出，經調整稅前利潤環比錄得增長105.4%至17.13億美元；零售銀行及財富管理業務環比增長33.3%至19.06億美元；而工商金融亦上升22.7%至21.11億美元。
期內預期信貸損失及其他人貸減值準備變動為1.7億美元，環比並不適用；至於貸款減值及其他信貸風險準備則並不適用，但2017年第4季則為6.58億美元。
文: 周燕芬
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