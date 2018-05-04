中電(00002-HK)：未來數年投資會增加

中電控股(00002-HK)首席執行官藍凌志，於5月4日股東會後表示，整個電力市場均處轉型期，增加低碳能源和可再生能源的佔比，中電於未來數年的投資均會有所提高。

香港市場方面，新的政府管制計劃協議，將於2018年10月實施；而中電就未來5年在香港的投資計劃，亦已於2017年底遞交予政府，待政府審批後將會對外公佈。這將對香港有重要影響。早前中電於香港推行智能電標試驗計劃，他介紹透過新科技，可以讓客戶及中電更仔細了解用戶的用電情況，並就不同時點推出不同收費。當運作暢順後，將會全面推廣以至澳洲等市場。

5月4日開始，中電接受上網電價計劃申請，中華電力副主席阮少湄稱，自計劃公佈至今，已接獲逾200多個諮詢，社會反應正面，並待政府公佈執行細則配合，計劃將於10月1日實施。至於政府新管制計劃亦將於10月1日推行，將利潤回報率由9.99%降至8%。屆時電費會否下調，她表示電價受一籃子因素影響，如燃料價格波動，未來5年中電的發展計劃需要等，都對電價有影響。

中國業務於2017年，因煤價上漲，電價下跌影響營運利潤表現。藍凌志稱，今年一季內地售電量有所上升，原因之一是雨水減少，來自水力發電的競爭較少；至於煤價年內仍表現波動，近數周則有所回軟。另外，他表示仍在越南洽購兩個電廠項目，與政府討論電力收購及融資安排。

文：周燕芬

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