萬億國家級引導基金助力新經濟發展 集成電路有望高速發展

據中證報4日消息，從權威人士處獲悉，今年財政方面已安排近百億資金，重點聚焦集成電路、新材料、工業互聯網等領域。目前，中央級政府專項基金已有17隻，總量超8000億元。其中，國家集成電路産業投資基金第二期方案已上報國務院并獲批，二期募資規模將超過1500億元。此外，今年還將在強化創新補短板等方面打出“組合拳”。

數據顯示，截至目前，國家集成電路産業投資基金共開展52筆對外投資。其中，制造領域投資占比為65%，如中芯國際、長江存儲、士蘭微等;設計領域占比為17%，如匯頂科技、兆易創新等;封測領域占比為10%，如長電科技、華天科技、通富微電、晶方科技等;裝備材料領域占比為8%，如上海新晟、巨化股份等。52家對外投資中，A股上市公司有11家，如三安光電、納思達、艾派克、國科微、長電科技、長川科技、北方華創、北鬥星通、兆易創新、士蘭微、華天科技等。

銀河證券認為，若大基金第二期達到1500億-2000億元左右，按照1：3的撬動比，所撬動的社會資金規模在4500億-6000億元左右，加上大基金第一期1387億元及所撬動的5145億元社會資金，資金總額將過萬億元。根據相關報道，大基金第二期將有比一期更大比例的金額投入到設計等環節中。

據測算，如果比例達到20%-25%，將有300億-500億資金投入到設計環節中，這將有利于我國設計環節的發展，預計設計環節未來兩到三年將保持30%左右的複合增速，且呈現逐年提速的狀態。我國2018年-2020年將有大量的晶圓代工廠投産，在此情況下，預計未來兩年我國代工環節將以30%以上的速度增長，增速繼續提升。封測方面，預計受益于産業鏈景氣的回升，我國封測環節未來兩年有望實現近25%的增速。整體而言，預計我國集成電路産業未來兩年複合增速有望達到30%左右。

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