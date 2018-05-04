中國海關重新開始對進口美國水果進行逐批檢查--消息人士

五名中國行業消息人士稱，中國主要進口港口已加大對進口自美國的新鮮水果的檢查力度，此舉可能令美國種植業者在應對中國關稅提高的同時，拖慢水果出貨速度。

隨著今年中美貿易緊張關系加劇，中國向128種美國商品加征進口關稅，以報覆美國對中國鋼鋁產品加征關稅的舉措，而水果就在這128項產品當中。

上海一名了解情況的消息人士對路透表示，自上周以來，中國政府向上海和深圳等主要港口派出了檢疫專家，對水果的疾病和腐壞情況進行更加詳細的現場檢查。因事件較為敏感，消息人士不願具名。

「中國重新開始對從美國進口的水果進行逐批檢查，」消息人士指出，並補充稱檢查人員此前僅檢查約30%的進口水果。中國於2017年11月降低了檢查力度。

深圳港的一位行業消息人士稱，自周一以來，所有原產自美國的水果船貨抵達深圳口岸後，要接受最多七天的檢驗檢疫。

此前海關放行船貨時，則是進行抽樣檢查。

這位深圳的行業消息人士補充說，其公司從美國進口的一些橙子集裝箱本周遭到了攔截。由於不在正常工作時間，未能立即聯系到中國海關方面置評。上述這位直接了解情況的上海消息人士稱，已有幾批美國蘋果沒有通過檢驗檢疫，將被運回到美國。

華盛頓Chelan Fresh公司的銷售經理Bryan Peebles稱，他聽說有些船貨滯留，但他公司的出口業務在近幾周沒有受到影響。該公司的出口業務包括蘋果和櫻桃。「有些關於水果遭扣留的消息傳出—柑橘和少量蘋果，」他補充道，在今年首批外銷的加州櫻桃抵達中國時，出口商對於任何可能升高的驗驗力度將會處理得更好。

根據美國農業部，美國2017年外銷至中國的新鮮蘋果金額達1,800萬美元，出口總額達8.72億美元。

中國對進口美國水果進行更徹底的檢驗，正值美國西岸進入櫻桃銷售季。華盛頓州通常自6月起開始出貨。美國西北櫻桃種植者協會(Northwest Cherry Growers)國際業務部門主管Keith Hu指出，在今夏櫻桃出貨旺季時，在海關可能耽擱數日之久，將使得水果在港口出現損壞的風險升高。「在銷售旺季時，他們不會有足夠的冷藏設備來存放我們的櫻桃。我們的櫻桃曝曬在太陽下而受損的可能性大幅升高，」他稱。「我們正在尋找替代市場。」

(路透北京/芝加哥5月3日)

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)