大衆公用(01635-HK)擬2.2億元入夥愛奇瑞東拓投資渠道

大衆公用(01635-HK)公布，2018年5月3日，公司和大衆交通分别與西藏錦坤及其他有限合夥人簽署《合夥協議》、《北京愛奇瑞東投資管理中心(有限合夥)的認繳協議》;分别與西藏錦坤、愛奇瑞東、和諧愛奇及其他有限合夥人簽署《北京愛奇瑞東投資管理中心(有限合夥)管理協議》，公司與大衆交通分别認繳出資人民币2.2億元作為有限合夥人入夥愛奇瑞東，西藏錦坤作為愛奇瑞東的普通合夥人。

公告稱，鑒于公司董事局主席楊國平、執行董事梁嘉玮、監事趙思淵同時兼任大衆交通(集團)股份有限公司董事，且公司系大衆交通(集團)股份有限公司第一大股東。根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，此次交易構成了上市公司的關聯交易。

公告稱，合夥企業的目的是通過對中國境内企業進行适用法律及經營範圍所允許的股權投資、可轉化為股權的債權投資及法律法規許可的其他投資，實現資本增值。除臨時投資及現金管理外，合夥企業將僅對目标企業進行項目投資。

至本次關聯交易為止，過去 12 個月内上市公司與同一關聯人或與不同關聯人之間交易類别相關的關聯交易達到3000萬元以上，未達到上市公司最近一期經審計淨資産絕對值 5%以上。

據公告，此次投資將借助投資專業投資機構的優勢，有利于公司獲取新的投資機會，進一步拓寬投資渠道，為公司培育新的利潤增長點。

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