劉鑾鴻27%利福系權益贈妻兒

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在港經營崇光百貨的利福國際(01212-HK)及同系的利福中國(02136-HK)公布，其主席、控股股東劉鑾鴻將持有部分利福系的股份，無償轉贈予新成立的家族信託，信託受益人為劉鑾鴻的配偶及子女，涉及約27%利福系公司權益；以昨日收市價計算，該批股份市值約80.4億元。 劉鑾鴻原本分別擁有利福國際及利福中國約69.23%及63.66%股權，當中各有約34%是透過一間名為United Goal(UG)的公司持有，劉鑾鴻擁有UG的80%股權，餘下20%則由兄長「大劉」劉鑾雄擁有。 利福發公告表示，已接獲告知，劉鑾鴻昨日已把UG的80%權益，無償轉贈予家族信託，受益人為他的配偶及子女，他本人不再擁有該批股份的實際權益，惟會保留全數投票權。由於劉鑾鴻仍控制UG大多數投票權，故按規定他仍為利福系的控股股東。證監會亦豁免因是次股權變動而要作出全面收購要約的責任。 利福國際及利福中國昨日股價靠穩，前者無升跌，收報15.06元，市值241億元；後者升2.6%，收報3.57元，市值56.9億元。