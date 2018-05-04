騰訊(00700-HK)ADR跌不停 匯控(00005-HK)報升

道指玩「V」形反彈，曾挫近400點最終收市升5點。港股ADR指數按比例計算，收報30307點，跌6點。騰訊控股(00700-HK)收報383.99元，較港收市跌1.01元，較紀錄高位475.6元累跌達19.25%，若跌幅達20%是代表陷入技術性熊市。
建設銀行(00939-HK)收報8.04元，較港收市跌0.04元；工商銀行(01398-HK)收報6.73元，較港收市跌0.06元。內銀股偏軟，但匯豐控股(00005-HK)ADR收報78.24元，較港收市升0.54元。
港交所(00388-HK)ADR收報257.11元，跌0.09元；中人壽(02628-HK)ADR收報21.88元，跌0.12元。
中海油(00883-HK)ADR收報13.19元，升0.19元；中石油(00857-HK)ADR收報5.6元，無升跌；中石化(00386-HK)收報7.68元，無升跌。
至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報73.88元，升0.38元；聯通(00762-HK)ADR收報10.9元，無升跌；中電信(00728-HK)ADR收報3.76元，升0,03元。
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