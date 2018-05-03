京城銀前4月每股稅前賺1.56元 將擴大FinTech領域業務推展

京城銀 (2809) 今日公布 4 月自結損益達 3.44 億元，稅前每股盈餘 0.30 元，累計今年 1 月至 4 月，合併稅前獲利達 17.91 億元，稅前每股盈餘 1.56 元，較去年同期減少 8.4% 及 8.8%。京城銀說明，4 月獲利雖受全球金融市場波動較劇烈影響，但同時也在全球景氣持續復甦下，帶動多項業務成長。京城銀 4 月營收較去年同期減少 59.33%，京城銀表示，主要是債券殖利率上升及股票市場低迷，以致該月認列金融資產處分及評價損失較去年同期增加。



京城銀進一步說明，全球景氣持續復甦中，持續帶動個人及企業資金需求增加，放款業務保持穩定成長，4 月底放款餘額較去年同期成長 17%，整體資產品質也維持過往高水準表現，逾期放款比率 0.04%、逾期放款覆蓋率 4266.13%、全體放款覆蓋率 1.54%。



展望未來，京城銀強調，將持續加大金融科技 (FinTech) 領域業務推展，包括新版行動銀行 APP 支援指紋登入功能、綁定 LINE 帳務即時通知服務、企業網路銀行服務等全方位金融服務，強化虛擬網路通路與實體通路的互補性。



不僅如此，京城銀指出，同時也要針對資訊安全管理制度與網路交易系統 SSL 憑證進行全面升級，未來隨全行科技金融應用範疇擴大，可望提供顧客更為安全且便利的創新服務，同時透過新興科技提升銀行內部法令遵循與內稽內控的管理效率。



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