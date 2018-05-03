網家聯手花旗推首張聯名卡 目標發卡量破100萬張

電商平台業者網家 (8044-TW) 今 (3) 日宣布，與花旗銀行合作推出「花旗 PChome Prime 聯名卡」，該聯名卡被網家董事長詹宏志形容為「史上最強聯名卡」，顯示對於發卡量深具信心，總經理蔡凱文認為，一定時間內破 100 萬發卡量將不成問題。

詹宏志表示，PChome 成立 20 餘年來，不少銀行提出合作推出聯名卡的想法，但始終無法找到夠有力的優惠，在亞馬遜推出 Amazon Prime 服務後，做會員服務的想法因而浮現，與花旗銀行合作後，催生具會員服務功能的「花旗 PChome Prime 聯名卡」。

詹宏志說明，此聯名卡除提供 6% 消費回饋外，未來所回饋的點數也能與其他點數提供者互通，是張「開放的信用卡」，歡迎其他點數提供者共同加入，共同創造點數經濟，他並開玩笑地說，「這是史上最強聯名卡、地表最強會員經濟」，顯示其對這張聯名卡未來可望帶來的效益深具信心。

目前 PChome 一年活躍會員數超過 600 萬人，高達 85% 均使用信用卡支付，為全台刷卡比例最高的單一通路，蔡凱文表示，該聯名卡設定一年回饋上限 5 萬元，換算成刷卡金額，等於需要消費 100 多萬才達到回饋上限，對消費者使用來說綽綽有餘。

目前該聯名卡回饋的點數包含花旗銀行的 2% 聯名紅利點數、及 PChome 的 4%P 幣回饋，可在 PChome 站內外進行消費折抵、帳單折抵與里程兌換等，P 幣首波合作對象包括 OPENPOINT、亞洲萬里通等，蔡凱文表示，未來將拓展更多跨界結盟夥伴，也會與 LINE Points 做串接，以交換點數概念，擴大消費回饋應用場景，預期一定時間內破百萬發卡量不成問題。