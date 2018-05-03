TPK-KY首季勉力維持小賺 每股稅後盈餘0.17元 符合預期

TPK-KY 宸鴻 (3673) 公告首季財報，受到傳統淡季影響，單季營收為 208.5 億元，季減 36.6%，年減 2.6%，毛利率降至 5.9%，較一季減少 0.8 個百分點，主要因產能利用率下降所致，單季勉力維持小賺，自結稅後淨利為 6800 萬元，每股稅後盈餘 0.17 元，符合市場預期。銷售成本結構方面，由於產品組合調整，原料成本占營收比重由上季 78.2% 降為 76.1%；此外，產能利用率下降，亦使折舊攤提費用占營收比重增至 8.3%，第一季人工成本占營收比重維持約 6.5%，與前一季相當。



第一季認列匯損約為 6778 萬元，主要係因美元兌人民幣及新台幣貶值所致，截至第一季為止，員工總人數為 2 萬 2,317 人。



截至第一季為止，帳上現金餘額為 216.1 億元，銀行借款餘額及可轉換公司債券餘額為 214.1 億元，其中約 60.6 億元於今年 4 月 8 日全數清償完畢，截至第一季底淨現金部位，流動比率及速動比率分別為 1.20 及 1.02，第一季 EBITDA 為 22.5 億元，資本支出約為 6.2 億元。



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