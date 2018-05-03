廣西：加快推進南甯國家糧食交易中心建設

5月3日從國家糧食和物資儲備局獲悉，廣西壯族自治區人民政府辦公廳印發《加快推進農業供給側結構性改革大力發展糧食産業經濟切實保障糧食安全的實施意見》，旨在深入推進農業供給側結構性改革，促進農業提質增效和糧食産業轉型升級。

實施意見提出，到2020年，确保全區耕地面積保持穩定，永久基本農田得到有效保護，現有耕地質量不下降。完成全區糧食生産功能區劃定任務，有效保障糧食生産能力。落實中央核定我區地方儲備糧規模，在現有儲備規模基礎上适度增加食用植物油儲備規模。全區糧食流通渠道安全順暢，糧食質量檢驗監測體系基本完善，糧食應急加工供應網絡基本健全，确保口糧滿足需要、質量安全。初步建成适應我區區情和糧情的現代糧食産業體系，糧食産業發展的質量和效益明顯提升，更好地保障我區糧食安全和帶動農民增收。以發展“廣西香米”産業為主要抓手，大力發展糧食産業經濟，積極打造“廣西香米”區域公用品牌，綠色優質糧食産品有效供給穩定增加，全區糧食優質品率提高10%以上，全區糧油加工業總産值突破1000億元，主營業務收入超過10億元的糧食企業數量達到20個以上。加快推進南甯國家糧食交易中心建設，形成全區糧食電商平台體系。有序推進現代糧食市場體系建設，建成廣西(中國—東盟)糧食物流園區，輻射帶動全區糧食産業發展邁上新台階。

實施意見還提出，培育壯大糧食産業化龍頭企業。在農業産業化重點龍頭企業認定工作中，認定和扶持一批具有核心競争力和行業帶動力的糧食産業化重點龍頭企業，引導支持龍頭企業與新型農業經營主體和農戶構建穩固的利益聯結機制，引導種植優質糧食品種，帶動農民增收緻富。支持符合條件的龍頭企業參與承擔政策性糧食收儲業務;在确保區域糧食安全的前提下，探索創新龍頭企業參與當地糧食儲備機制。大力扶持投資規模大、科技含量高、産業鏈條長、帶動能力強的糧油加工企業，壯大企業規模和實力，做大做強做優龍頭企業。

來源：中國證券網

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