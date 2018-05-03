沛星：台消費者對廣告敏感度下滑 逾半數有4台以上裝置

人工智慧新創公司 Appier(沛星) 今 (3) 日公布最新《台灣消費者跨螢行為洞察》報告，Appier 表示，台灣消費者數位軌跡零碎多變，且對廣告敏感度越來越低，與其他亞太區相較，需多接收 37% 的廣告曝光次數，才願意點擊廣告，同時也發現，台灣消費者擁有 4 個以上裝置，高於亞太區 41%，近 3 成會在不同裝置上，點選不同類型廣告。

相較其他亞洲市場，Appier 營運長暨共同創辦人李婉菱表示，台灣消費者生活態度更精明，數位軌跡也更零碎多變，超過半數的台灣消費者擁有 4 個以上裝置，高於亞太地區的 41%，其中，近 3 成的消費者會在不同裝置上，點選完全不同類型的廣告，較亞太地區高出近一倍。

針對廣告投放部分，李婉菱指出，與其他亞太地區相較，台灣消費者平均需多接收 37% 的廣告曝光次數，才願意點擊廣告，等於需要更高的廣告投放頻率，才會喚醒台灣消費者的點擊需求，同時也意味著，消費者對廣告的敏感度將越來越低。

從此年度報告中，Appier 點出三大迷思，第一，有別於行動裝置制霸的迷思，電腦仍在消費者生活中扮演要角，雖然台灣行動裝置普及率與黏著度不斷升高，但大多數消費者仍仰賴電腦完成填單、註冊與購買等轉換動作；第二，一般認為消費者上班用電腦、下班用平板，但其實消費者在夜間的平板使用量高於手機；第三，普遍認為消費者透過電腦瀏覽網頁、手機瀏覽 App，研究顯示台灣女性更愛用手機瀏覽網頁，占比達 55%，超過電腦的 41%。

除上述三大迷思外，Appier 報告中也透露了四大發現，包括長青族群較年輕族群平板網路使用量更高，平板使用量在長青世代中比重最高，達 10%；台灣消費者在夜晚的網路使用量最為活躍，高於其他時段；遊戲與電商類應用程式開啟次數與下載次數，均在夜晚到達巔峰，占全天的 3 至 4 成；消費者最愛在白天購買個人金融服務，而在深夜下單零售與旅遊商品。