共信-KY現增完成 力拚下半年送件IPO

生技廠共信 - KY(6617-TW) 表示，550 萬股現金增資案已順利完成，共募集資金 2.97 億元，隨著現增完成，接下來對於公開發行 (IPO) 的規劃，將先取得工業局科技事業核准函，希望最快下半年送件申請上櫃。

共信 - KY 表示，目前旗下 PTS 抗癌新藥產品線，包括針對中央型肺癌嚴重氣道阻塞的 PTS302、針對原發性肝癌的 PTS100、針對腺樣囊性癌的 PTS-02 以及針對惡性肋膜積水的 PTS500，都已分別在中國、台灣、美國、紐澳等市場進行布局。

其中肺癌新藥 PTS302 已在今年初向中國大陸食品藥品監督管理局 (CFDA) 送件申請新藥查驗登記審核 (NDA)，並正式獲核進入優先審批階段，最快可望於今年取得中國藥證核准。

共信 - KY 指出，PTS302 因採用創新的微創靶向化學消融治療技術，具有手術造成傷口最小、無常見化療之副作用等優於現行療法的優勢效果，目前公司已開始著手進行中國市場銷售計畫，將成立種子教育訓練團隊，可望在取得中國藥證後，順利成為中國患有中央型肺癌嚴重氣道阻塞、卻無法進行手術患者的第一線治療用藥。

另外肝癌新藥 PTS100 也在今年 2 月正式與台大醫院合作啟動第二期人體臨床試驗，鎖定動脈栓塞治療失敗、且未達標靶藥治療標準的肝癌患者，預計收案約 30 人，最快可望於 2019 年底完成臨床收案及受試者第一年追蹤，之後再提出臨床三期試驗申請。