「神州-DR」等3家有價證券變更交易方法等相關事項

神州數碼控股有限公司（公司代號：910861）參與發行之臺灣存託憑證上市有價證券列為變更交易方法，聖馬丁國際控股有限公司（公司代號：910482) 參與發行之臺灣存託憑證上市有價證券繼續列為變更交易方法，暨同方友友控股有限公司（公司代號：911868）參與發行之臺灣存託憑證上市有價證券恢復普通交易方法事宜。

一、變更 (恢復) 交易方法日期：民國 107 年 5 月 4 日。

二、證券代號及簡稱：

(一) 代號：910861；簡稱：神州 - DR。

(二) 代號：910482；簡稱：聖馬丁 - DR

(三) 代號：911868；簡稱：同方友友 - DR。

三、首次變更交易方法：神州數碼控股有限公司最近期公告申報之財務報告，經簽證會計師出具保留意見之查核報告，核有本公司營業細則第 49 條之 1 第 9 項第 3 款規定之情事，爰將其參與發行之臺灣存託憑證上市有價證券列為變更交易方法。

四、繼續變更交易方法：聖馬丁國際控股有限公司前因其簽證會計師出具保留意見且繼續經營能力存在重大不確定性之查核報告，核有本公司營業細則第 49 條之 1 第 9 項第 3 款規定之情事，其參與發行之臺灣存託憑證上市有價證券經列為變更交易方法在案。嗣查該公司最近期公告申報之財務報告顯示，簽證會計師已無出具保留意見，惟繼續經營能力仍存在重大不確定性，故繼續將其參與發行之臺灣存託憑證上市有價證券列為變更交易方法。

五、恢復普通交易方法：同方友友控股有限公司前因有本公司營業細則第 49 條之 1 第 9 項第 2 款情事，其參與發行之臺灣存託憑證上市有價證券經列為變更交易方法在案，嗣查該公司最近二期公告申報之財務報告淨值均逾三億元並達所列示股本二分之一以上，其原列為變更交易方法原因業已消滅，且無其他應列為變更交易方法之情事，爰將其參與發行之臺灣存託憑證上市有價證券恢復普通交易方法。