【大慶證券】投顧盤前－台股力守年線  盤面個股表現



◆盤勢分析

昨日美四大指數全數收低，主要在於聯準會的會後聲明中，對物價的措辭更加鷹派，市場擔憂聯準會今年可能改升息 4 次，而非原先計畫的 3 次，在擔憂升息速度恐加速下，使美股走弱。所幸美國十年期公債殖利率維持在 3% 之下，昨日收在 2.97%，顯示投資人並未大舉出脫債券，市場平靜看待，因此，美股財報表現仍是近期重點，蘋果在財報優於預期下，昨日再次大漲 4.42%，站回均線之上，未來觀察企業的獲利狀況能否進一步走高，將是美股多頭再起的關鍵。

台股昨日在年線附近震盪，然而尾盤在當沖賣壓出籠下收低，下跌 39 點收在 10618 點，成交量 1279 億。美國聯準會展開為期兩天的利率決策會議，隨著物價與薪資出現上升跡象，市場擔憂升息的力道恐加速，美元指數盤中來到 92.39，自 4/25 站上半年線後，短短 5 個交易日上漲 1.25% 來到年線附近，造成外資匯出亞幣，除台幣午盤重貶約 1.1 角外，包含人民幣、韓圜… 等今日都有貶值跡象，在外資未偏多的情況下，研判後續指數上漲空間不大，盤面上仍以個股操作為主。

觀察昨日盤面，強者恆強態勢不變，包含被動元件與矽晶圓等族群，國巨穩步向上，帶動華新科、信昌電… 等個股強漲，另外矽晶圓的環球晶在經過幾天的休息後再次上漲，也帶動同族群的中美晶、合晶等漲幅超過 4%，生技族群維持輪動，中裕、佐登 - KY、健喬… 等都有不錯表現。隨著時序進入 5 月，一些暑假概念股，如食品、遊戲等類股近期也陸續開始有表現，如大成、六角、智冠等，部分個股經過整理後蠢蠢欲動，後續皆有機會作表態。反觀風力發電族群大跌，在週一名單公布後，有利多出盡的現象，衝擊類股走弱，包括上緯投控、中鋼構、亞力… 等紛紛走弱，更有不少個股打入跌停，題材過後免不了修正，接下來要觀察營收獲利等基本面是否能確實提升。整體來看，強勢族群維持強勁，風電類股短線修正，但逐步邁入旺季的食品與遊戲等暑假概念股開始浮上水面，顯示盤面依舊熱鬧，近期 4 月營收與第一季財報將陸續公布，相關基本面佳、產業正向、即將步入旺季的族群個股，都是現階段可以留意的標的，相關指標包括矽晶圓、被動元件、食品、遊戲、生技、汽車零組件、蘋概股、水泥等。

