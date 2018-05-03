【華冠投顧】股市-均線扣抵推算法 盤前分析-鍾騏遠分析師



# 美股盤後整理：

聯準會周三的最新聲明之中，除了說明物價上漲的情況，預期 "物價將在中期之內將接近 2%" 後續預計在幾個月之後，將會進一步的升息。雖市場認為 2018 年，預期升息 2 次到 3 次，但由於近期的物價上漲快速，投資人開始擔心升息的次數將超過 3 次。

市場擔憂的主要原因是 PCE（個人消費支出價格平減指數），第一季成長為 2.5%，高於聯準會的 2%，這個數值的上升，是代表實質物價的上漲，對於升息與否，有相當高的可能性，將影響聯準會的決議。

道瓊工業指數 下跌 174.07 點、－0.73%，收 23 924 點

納斯達克指數 下跌 29.80 點、－0.42%，收 7 100 點

S&P 500 指數 下跌 6.52 點、－0.73%，收 2 635 點

#台股盤前重點

目前台股仍在年線近整理，只要後續能夠沿著年線走震盪，指數仍有緩步墊高的機會。雖周一出現長紅站上年線，不過量能並沒有進一步的放大，顯示市場做多的意願不高，因此操作上動作要快。類股方面蘋概股留意短線漲多乖離、而生技類股則可觀察製藥、保健通路類股表現。

※以上內容由華冠投顧 鍾騏遠分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

