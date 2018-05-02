【豐銀投顧】科技股欲振乏力 金融股穩中求勝

◆盤勢分析

美國超級財報週已經進入尾聲，S&P500 大企業中約莫 8 成左右的公司表現都是優於市場預期，然而在過去兩週的交易日當中，卻沒有辦法讓指數脫離空頭架構，簡單來說就是越過前波高點，昨天的蘋果財報出爐，從內容來看基本上符合市場預期，並沒有太意外的表現，至於蘋果在公佈財報前就傳出要加發股息，在今天更是加碼千億買回庫藏股，讓美股得以逆轉上半場劣勢，收斂跌幅，但要注意的是蘋果後續銷售不佳的事實仍舊存在，反彈過後，4/19、4/20 的連續兩個缺口沒補前，蘋果不能說解除危機！

而之所以美股在財報表現優於預期之際，卻也遇上了美元的升值，這次美元在過去 2 週從 90 快速漲到 92.5 反應出殖利率上升對於股市本益比的下修壓力，這次美元的走升同時讓全球請加 @ozo5468n 新興市場面臨資金潮外流的冏境，當然台股也是被外資匯出最嚴重的市場，今天新台幣匯率直接反應休市期間的美元漲幅，直接走貶值趨勢，即使外資在蘋果釋出利多後沒有再對台股大賣超、大匯出，但在短時間內至少不容易再回頭大幅買超台股，連六月即將入摩的 A 股市場都面臨著人民幣走貶的壓力，資金的外流已經成為台股不容易上漲的主要因素，再加上未來台股的電子產業下半年景氣面臨需求減緩的考驗，在短線整理過後，若無法回到 4/24 黑 K 棒之上，則反彈強度將會再次減弱，甚至不排除再次回測前波低點。

在操作策略上仍然是以非電子產業為主，台股中產業趨勢是中長線看好的就是金融股，近期以金控股為主，指標股的開發金、元大金、玉山金以及兆豐金等都是波段創高的領先股，另外租賃業也是不錯的成長股，國內的裕融、中租 - KY 都是在中國市場深耕已久的企業，基本上是以汽車融資為主，利差空間平均都有 6-8% 左右，是相當穩定的行業，在習大大開放降低汽車進口關稅後，有機會刺激汽車銷售市場成長，進而能推升租賃業獲利，近期股價表現相對大盤強勢，也是可留意的標的！(豐銀投顧證期雙照分析師翁偉捷提供)

