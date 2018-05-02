【顧德投顧】徐照興 台股龍捲風 盤後分析

週選擇權結算，低至 10601

台灣 50 須趕快出現黃金交叉，否則將【前功盡棄】

【盤勢分析】

美股這兩天震盪居多，但科技股較強？正常情況台股應震盪走高，但今巧遇週選擇權結算，台幣盤中又大貶，讓反彈行情出現了一些變數，所幸股王甦醒，讓行情不至回太深，明日該如何看？想加入 LINE 群的可搜尋ＦＢ【台股龍捲風】或 YOUTUBE【台股龍捲風】

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

【一】勢的操作：

今指數下跌 39.07 點，加權日 KD 仍黃金交叉 (可惜台灣 50 還未跟上)！週 KD 仍死亡交叉，所以此波行情先以反彈視之，能不能從反彈變回升，需一步一步來！

【二】利的研判：

9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利不同步，故指數震盪，類股就留意【矽晶圓】【被動元件】【比特幣】【電動車電池】

【後續作法】

2018 年戊戌年就是一個字【變】，假設您不跟著一起變，市場也會強迫您變，急跌後出現急彈，今又震盪，心中若無一把尺，真的會亂了方寸

◎ 產品透明度特高的【矽晶圓及磊晶矽晶圓】：6488 環球晶 (+9.5)，5483 中美晶 (+5.5)，6182 合晶 (+2.1)、3532 台勝科 (+3.5)，3707 漢磊、3016 嘉晶，可留意 SUMCO 股價！

◎【被動元件】在鋁止穩及華新科、信昌電的法說下，被動元件仍強：2327 國巨 (+28，高 673 元)、2492 華新科 (+18.5 元漲停板收 206)、2456 奇力新、3068 美磊、6173 信昌電 (+5，盤中漲停)、3026 禾伸堂 (+3)、3624 光頡、5317 凱美、2375 智寶、6127 九豪、8043 蜜望實、6449 鈺邦、2428 興勤、6284 佳邦、6175 立敦、3236 千如、2472 立隆、2478 大毅 (+1.2)、5255 美桀、6422 君耀 (-0.3)，留意法人進出

◎ 電動車及車用股：3665 貿聯 (+0.5)、4721 美琪瑪 (今低 93.1)、4739 康普 (-6)，1536 和大、2231 為升 (+1.5)、3552 同致、1525 江申、3484 崧騰、3003 健和興，6279 胡連、6238 勝麗持續留意 TESLA 及中國華友鈷業走勢的走勢

◎ 塑化族群：1305 華夏、1309 台達化、1312 國喬、1314 中石化，留意國際原油價格！

◎ 比特幣 (asic) 概念股：6150 撼訊(-17 收 156.5 跌停板)，3661 世芯(+7.5 元收 144.5)、3228 金麗科(-1 收 43)、3035 智原(-0.4)，3443 創意(-12.5)、5386 青雲(-0.9)、2425 承啟(-0.25)、2465 麗臺(-0.85)、2376 技嘉、3515 華擎(-2.3)，留意比特幣走勢