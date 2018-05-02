新世界發展(00017-HK)獲香港國際機場一個商業發展項目的發展權

新世界發展(00017-HK)公布，于2018年4月30日，機場管理局通知樂斯(公司的一家間接全資附屬公司)，其提交的标書獲得接納且樂斯獲批位于香港國際機場「SKYCITY 航天城」該地盤的商業發展項目的設計、建設、融資及管理合約。樂斯須承擔約200億港元的發展成本。

該地盤的地盤面積約7.9萬平方米，位于香港國際機場SKYCITY航天城(赤鱲角地段第 3 号) A2地盤及A3地盤連同兩條道路上方的若幹空域層。根據取得事項的條款，竣工後營運的商業發展項目的整體樓面總面積須不少于33.25萬平方米，且不得多于35萬平方米。

商業發展項目須分兩階段建設，各階段的預期竣工時間分别為由該協議日期起計的66個月及108個月内。根據初步規劃，在兩個階段均告完成後，商業發展項目須包含零售、餐飲與娛樂設施、交通總站、最少2800個停車位，亦可能包括作辦公室用途的範圍。

公告稱，SKYCITY 航天城毗鄰香港國際機場的客運大樓，坐落于策略性地點，是一個佔地約25公頃的機場管理局綜合發展項目。于2016年，香港國際機場接待逾7000萬名旅客，預期至2030年，旅客流量將每年增加至逾1億人次。

待港珠澳大橋、三跑道系統及屯門至赤鱲角連接路等大型基建項目竣工後，區内的運輸網絡將大大改善。商業發展項目將成為本地居民及來自大灣區、中國其他地方以至全球的訪客的熱門目的地。

此外，随着商業發展項目成為香港的最大型商業綜合體及地标之一，加上本地居民及訪客帶動龐大需求，預期商業發展項目將為集團帶來強勁的經常性收入。

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