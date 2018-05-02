美國炮轟 以色列「助攻」 伊核協議要完？

朝核問題好不容易有所消停，冷卻了近 3 年的伊核問題又開始搶鏡。隨著美國總統川普和白宮一眾高官的喊話，以及以色列總理內塔尼亞胡的「煽風點火」，三年前達成的「伊核協議」或將於 5 月 12 日走向終點。

以色列給伊核協議「煽風點火」

以色列總理內塔尼亞胡星期一發表了一份令人印象深刻的報告，聲稱德黑蘭在秘密地尋求發展核武器，違反《聯合綜合行動計劃（JCPOA）》（簡稱「伊核協議」）的要求，指責伊朗對其核計劃撒謊。在電視講話中，內塔尼亞胡展示了包含 55000 頁文件和 183 張 CD 的資料。

不過，外交官和情報專家駁斥了內塔尼亞胡的觀點，認為這些文件材料在伊核協議簽署時，各國已經知情，以色列的證據並沒有指出伊朗違反了「伊核協議」或正在追求核武器。伊朗當時正是在追求核武器發展的情況下，才導致了國際制裁，最終才會有談判達成協議。

Exotix Capital 全球股票研究主管 Hasnain Malik 表示：

目前還不清楚是否有任何有關伊朗核活動的新資訊披露，或者有關廢除核協議的任何新論據。

協議到期前，美國退出的可能性為 60%

雖然內塔尼亞胡的電視講話很難對「伊核協議」的命運造成大影響，有關伊朗近期活動的資訊也並沒表明其違反了核協議，但可能會影響美國輿論，並在川普政府的壓力下崩潰。

Malik 表示，雖然沒有任何新的情報，但川普可能會更想退出協議。

內塔尼亞胡發表講話後，川普表示：

反對歐巴馬政府領導簽署的協議，表明我這麼做是百分之百正確的。

其實，川普退出伊核協議早有徵兆。川普一再聲稱「伊核協議」是「瘋狂」和「有史以來最糟糕的」協議。

今年 1 月，在伊核協議的上一個截止日前，川普允許協議繼續生效，但警告說這是該協議在 5 月 12 日截止日期之前的「最後機會」，屆時美國會完全退出協議，除非有新的協議或重大改變出現。

除了川普，美國新任國務卿蓬佩奧也不止一次「炮轟」伊朗，給伊核協議的前景蒙上陰影。在近日的中東行中，蓬佩奧與以色列總理內塔尼亞胡會談時稱，美方就伊朗在中東地區「威脅升級」深感擔憂，「這場鬥爭中，美國與以色列站在一起」。

隨著截止日期臨近，英法德三國統一立場，「力保」伊核協議不作廢。英國首相府 4 月 29 日說，英法德三國一致認為，伊核協議仍然是阻止伊朗獲取核武器的最佳方式。

風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）的伊朗研究員 Henry Rome 表示，內塔尼亞胡的發言會對美國和歐洲的決策產生影響。在川普第一任期內，伊核協議有 65% 的可能性崩潰，在 5 月 12 日之前，美國有 60% 的可能性退出協議。

據 CNBC 分析，伊朗的經濟，特別是其碳氫化合物行業，在制裁解除後大為受益。而如果制裁延續，將破壞石油生產並推動全球油價上漲。

『新聞來源／華爾街見聞』