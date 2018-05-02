【華冠投顧】台股反彈戲碼還沒演完 《矽晶圓》如期群起而上

◆盤勢分析

焦點個股: 3532 台勝科、6182 合晶、5483 中美晶、6488 環球晶、3016 嘉晶

今天大盤上檔遇 10 日線及 10700 整數關卡反壓，在連漲兩天之後直接衝關的機率原本就不大，更何況今天還有週選擇權結算干擾，以致尾盤壓回至年線附近，終場 - 39 點。今天大盤拉回並不礙事，關前震盪消化賣壓對後市的續航力反而有幫助，且若扣除刻意壓低台積電所造成的跌點，振幅其實很有限，而不受結算干擾的 OTC 指數已強勢站回半年線，整體來說，多頭控盤節奏穩健，台股反彈戲碼沒演完，獲利關鍵在抓住接棒轉強股。

週一盤後影音特別提醒大家「多頭展開逆襲，內資三大主流族群優先鎖定《矽晶圓》」，因為近期震盪時出現 "回測短期均線、成交量極度壓縮" 的整理尾端現象，像是 3532 台勝科、6182 合晶、5483 中美晶、6488 環球晶、3016 嘉晶都是可著墨的標的，言猶在耳，今日立馬群起上攻，漲勢沒人脫隊，就以週一盤後影音點名的 6182 合晶來講，去年不僅營收 63.76 億創六年高點，毛利率及營益率更是逐季成長，今年矽晶圓報價逐季調漲態勢依然明確，Q1 營收 20.54 億創單季新高，毛利率可望挑戰 30%，展望 Q2～Q4，除了報價續漲，產能也將擴增，其中龍潭廠 Q3 的 8 吋矽晶圓更將進一步拉升至 30 萬片，河南鄭州廠也預計下半年送樣量產，今年營運成長動能依舊充沛。

多頭另兩大主流族群《生技、被動元件》，價量結構同樣相當不錯，只是短線有些個股正乖離仍大，有些個股則已先行整理，所以在走勢上比較分歧，有的漲有的跌，原則上可關注已經整理至低量狀態的個股，將陸續在 Line@發文及盤後影音做介紹。

最後要提醒的是，上週當 Apple 股價殺破年線、蘋概股一片哀嚎時曾告訴大家 iPhone X 賣不好並不是這一兩天才知道的事，有機會在反應最後的利空後轉為對新機拉貨潮的期待，果不其然，這兩天 Apple 股價連續大漲，蘋概股 3008 大立光、3406 玉晶光、4943 康控、2439 美律、2313 華通、3037 欣興... 皆出現反彈，然而，在市場開始認同昇楷看法，甚至吹捧蘋概股時，必須冷靜認知不少個股都還在空方結構，彈升之路不會扶搖直上，應該優先鎖定的是 Apple 新機上游材料股.....。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

