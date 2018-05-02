人民幣七連跌收創逾兩個月新低 市場等待中美貿易談判

人民幣兌美元即期CNY=CFXS周三七連跌收創逾兩個月新低，中間價跌277點至逾三個月新低。交易員稱，五一假期期間美元指數繼續擴大漲幅，中間價受此影響下跌，人民幣市場價亦有補跌跡象，客盤購匯較多，美指強勢可能會繼續施壓人民幣，明天需要觀察中美貿易談判進展。

他們並表示，當前市場焦點重回美國經濟和美聯儲加息進程，美指若能小幅回測並守穩90.5附近，則有可能展開中期反彈；對人民幣而言，如果市場運行機制未變，人民幣將大概率轉為調整，逢低購匯操作更實用。

「人民幣還是偏強的，...中美貿易談判在即，人民幣可能不會太弱。」一中資行交易員稱，自營美元買盤沒那麽強。

新華社周三報導，美國總統特使、財政部長姆努欽(努欽)率美方代表團於周四至周五(5月3日至4日)訪華。中國國務院副總理劉鶴將與美方代表團就共同關心的中美經貿問題交換意見。

針對美中雙方將於本周四、周五兩天在北京就貿易爭端舉行對話，中國官方媒體環球時報周三發表社評稱，美方想通過對話解決問題，看來是迫切和認真的，但如果美方對中美貿易的認識不正確，繼續抱可以強壓中國接受美方條件的看法，對話就將非常困難。美貿易對話團應帶著誠意來北京。

全球匯市方面，美元周三整固漲幅，上日觸及三個半月高點；投資人等待美國聯邦儲備委員會(美聯儲/FED)政策會議的結果，決策官員可能在會議中勾勒出未來利率路徑的前景。

美元指數周二升穿200日移動均線，為2017年5月以來首見。摩根士丹利稱，這一水準通常會吸引大型機構投資者對美元倉位進行一定的重估。

(路透上海5月2日)

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