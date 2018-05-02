財部公布公股銀行在美分行成績 兆豐銀紐約分行遭罰連兩年虧損

財政部今日赴立院針對「公股銀行美國各分行獲利情形及法遵成本」進行報告，說明 8 家公股銀行在美國分行近 5 年獲利情況，紐約分行法遵成本最高，但也最賺錢。其中兆豐銀、台企銀及合庫銀則有虧損狀態。財政部指出，在美國公股銀行目前共有 20 家分行，除兆豐紐約因受裁罰連續兩年虧損，及合庫紐約 2016 年及台企銀紐約 2017 年因首年設立虧損，其他都是獲利狀態。



財政部公布各公股銀行在美國分行獲利數字，包括台銀紐約分行 2.91 億元，洛杉磯分行 2.46 億元。土銀紐約分行 2.08 億元，洛杉磯分行 4.35 億元。



而兆豐銀紐約分行雖虧損 3300 萬元，但洛杉磯分行賺 4.53 億元，芝加哥分行賺 9700 萬元，矽谷分行賺 4.28 億元。台企銀紐約分行也虧 7800 萬元，洛杉磯分行則賺 2.22 億元。



另外，一銀紐約分行則有 5.29 億元，洛杉磯分行 3.85 億元及關島分行 1.44 億元。合庫銀紐約分行 1600 萬元，洛杉磯分行 1.75 億元，西雅圖分行 2.76 億元。華南銀紐約分行 1.76 億元，洛杉磯分行 2.87 億元。彰銀紐約分行 5.86 億，洛杉磯分行 3.14 億元。



數據也顯示，紐約分行法遵成本最高、最嚴格，但公股行庫在美仍以紐約、洛杉磯分行最賺錢，兆豐銀矽谷分行則是排名第五獲利最多的公股銀在美分行。



兆豐銀在美國分行被罰後，財政部與八大公股行庫該不該繼續耕耘美國市場，結論為八大公股一致看好美國市場經營展望，未因法遵成本大幅攀升而退卻。



財政部報告另指出，公股銀行美國分行大多屬批發型銀行，獲利來源主要為國際聯貸。紐約為國際金融中心，從資金供給需求及商品多元化等面向來看，市場深度及廣度足夠，有利爭取海外商機及業務拓展，各項法規建立與執行具指標意義，對我國金融與全球接軌具有重大意義。







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