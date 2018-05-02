中鋼參與離岸風電開發商遴選 獲配300MW 長線開發利益可期

中鋼 (2002) 參與經濟部離岸風電開發商遴選，獲得 300MW 核配容量，中鋼執行副總經理王錫欽指出，中鋼感謝評選委員的肯定，會珍惜此機會與伙伴 CIP 及 DGA 做好風場開發工作。從經濟部遴選結果顯示，外國開發商全部上榜，台廠上緯投控 (3708)、中鋼及台電雖然拿到核配容量，但不及外商三分之一，亞泥(1102) 及力麒 (5512) 還落榜，台廠遴選結果不如預期，離岸風電概念股今日開盤，包括上緯、世紀鋼 (9958) 等出現沉重賣壓。



中鋼此次申請容量是 480MW，拿到 300MW，核配的風場規模不小，中鋼同時也是 Wind Team 的主導廠商，將兼負離岸風場本土化重任，法人認為，中鋼長線獲得的開發利益可期，以致於今日股價上揚，盤中漲幅逾 1.28%，較其他風電概念股表現強勢。



中鋼尚未決定是否參與 6 月舉行的離岸風電開發商競價，將與合作夥伴進一步討論。據經濟部能源局的規畫，前兩波拿到遴選資格的離岸風電開發商，預定 7 月與能源局簽約，並開始進行海洋生態研究及海洋洋流研究，以確保離岸風電風場的開發，不致對環保產生衝擊。



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