【異動股】環保板塊異動走強 中環環保(300692-CN)觸及漲停

今日早間，環保板塊盤中異動走強，中環環保(300692-CN)直線拉升盤中一度漲停，截止發稿，中環環保現在漲8.02%報39.93元，東旭藍天(000040-CN)漲7.21%報11.74元，國祯環保(300388-CN)漲5%報24.77元，鵬鹞環保(300664-CN)漲4.08%報21.19元，偉明環保(603568-CN)、聯泰環保(603797-CN)、博世科(300422-CN)等多股漲幅超3%，神霧節能(000820-CN)、中持股份(603903-CN)等股漲近3%。

光大證券分析師王威等分析認為，三點因素將促使環保板塊迎來新的一波投資機會：

一是國家關注度提升或帶來資金傾斜。2018年4月25日—27日，中央高層在長江深入考察調研并召開深入推進長江經濟帶發展座談會，為長江經濟帶發展進一步指引方向，做出部署，而關鍵是要堅決打好長江保護修複攻堅戰。同時，三大攻堅戰之一的“污染攻堅戰”一直是國家關注的重點。政府的資源以及相應投入會逐步增強，有利于提升環保板塊項目落地及投資熱度。

二是環保政策逐步落地或擴大市場空間。日前生態環境部部長李幹傑表示，為解決2017年遺留的臭氧超标和“2+26”城市、汾渭平原區域性污染等問題，同時确保完成2018年大氣污染治理的年度目标，將制定實施打赢藍天保衛戰三年行動計劃，出台京津冀及周邊、長三角、汾渭平原等重點區域大氣污染綜合治理攻堅行動方案。結合河北省4月25日非電提标工作的有序開展，環保政策的逐步落地或將帶來環保行業市場空間新的增量。

三是板塊估值低位或迎來邊際改善。前期利率處于高位，随着去年及今年初社會資本、銀行及地方政府的金融監管，目前環保及PPP板塊估值已經達到低位。若宏觀基本面持續偏弱，金融監管政策存在邊際放松的可能，有利于整體板塊的估值提升。

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