三生製藥(01530-HK)夥中信基金組合營購資產協議告吹但有後著

三生製藥(01530-HK)公布，由於資產購買協議的若干先決條件並未於最後截止日期4月30日或之前達成或獲豁免，且買方與賣方並無協定進一步延長時間，資產購買協議已失效且買方已向賣方提交書面通知，於5月1日終止資產購買協議。因此，於5月1日，三生製藥方與CPE Funds訂立終止協議，據此，股東協議終止。

董事會認為，終止資產購買協議及股東協議，並無且不會對集團的財務狀況及現有業務營運造成任何重大不利影響。

公司已與賣方、CPE Fund II、CPE Fund IIA、Caalyst Fund General Partner II Inc.及Catalyst Fund Limited Partnership II訂立獨家協議，以探尋與CDMO業務有關的其他商機及安排。獨家協議初步為期一個月，可經共同協定延長。

去年9月3日，三生製藥公布與中信產業基金旗下CPE Funds訂立股東協議，雙方同意成立合營企業，由三生製藥擁有51%及CPE Funds擁有49%的權益，將合營企業打造為開發及生產平台，在北美市場開展綜合及可盈利的生物CDMO業務(委託開發製造服務)。三生製藥亦已向CPE Funds授出認沽期權。

此外，合營企業於加拿大的一家間接全資附屬公司向Therapure Biopharma以2.9億美元(相當於約22.68億港元)收購CDMO業務及承擔所承擔負債。

公司董事會當時指，相信與CPE Funds成立合營企業為公司提供與中信產業基金(一間於國內生物制藥投資方面具有豐富經驗的中國領先私募股權集團)成員公司合作的絕佳戰略機遇。合營企業不僅完美配合集團的業務策略及擴張計劃，而且令集團能藉助CPE Funds 的專業知識識別合適的目標，並加速執行有關生物制藥投資交易。

公司表示，收購將有效整合集團領先的哺乳動物細胞培養能力與CDMO業務所提供於下游提純及轉基因、血漿提取蛋白方面的豐富專業知識。利用三生國健的38,000升產能(目前為中國的最高產能)，預期收購於集團的現有業務與CDMO業務之間於營運及收益方面將創造協同效應。

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