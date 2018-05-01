財經事務及庫務局局長：料「ETF通」較「新股通」快推

對於互聯互通的發展，財經事務及庫務局局長劉怡翔接受電台訪問時表示， 「ETF通」安排相信會早過「新股通」推出，但能否於下半年推出，要看兩地的安排。對於新《上市規則》生效，他表示不擔心有公司以新規則借殼上市。 劉怡翔表示，新股通要推行較為複雜，因為涉及企業首次上市，由於新上市並無往績可依，如何確保投資者保護等，需要較多時間研究，但他估計新股通開通只是時間問題。至於「ETF通」能否在下半年有好消息釋出，則要視乎內地及香港雙方的努力。 另外，就生物科技公司會否成為殼股，劉怡翔稱，港交所設立的生物科技諮詢委員會會進行嚴謹的審視過程，因此未有特別擔心有公司以這個途徑借殼上市。他指，港交所及證監會密切留意這方面的情況，會以符合市場的方法處理，有需要時亦可以修改規則。但他強調，香港本身對殼股有一定規例，本港一般有能力處理相關問題。對於港交所新主席史美倫，劉怡翔形容她是非常傑出的金融界人士，相信她的人脈、過往閱歷，對兩地商討開通ETF通及新股通等有幫助，但強調開通有關產品亦需要多方努力。

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