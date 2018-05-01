美國馬拉松原油逾230億美元收購Andeavor 將位列全球頂級煉油商

美國馬拉松原油(Marathon Petroleum)(MPC.N)同意以逾230億美元收購Andeavor(ANDV.N)，合併後的公司將躋身全球最大煉油商行列，並從美國蓬勃興旺的頁巖油生產以及不斷成長的燃料出口市場中獲益。

美國已成為全球頂級燃料出口國，汽油和柴油出口量超過每日300萬桶。煉油商利用德克薩斯州和北達科他州頁巖油產量急速增長的時機，正在大舉擴建出口終端和煉油設施。

收購Andeavor後，馬拉松原油可利用其在德州和北達科他州油田的物流及終端業務，增加在美國頁巖油行業的敞口。美國最大油田—二疊紀盆地(Permian Basin)生產節節攀升，推動國內原油產量突破1,050萬桶/日，創出紀錄高點。

「兩家公司合並後可以更進一步，設法增加在盆地地區的參與度，」馬拉松原油執行長Gary Heminger說。他將領導合併後的公司。

根據咨詢公司IHSMarkit，合並後公司原油加工能力可達310萬桶/日，名列全球第六，排在中國石化(600028-CN)、埃克森美孚(XOM.N)、中國石油、荷蘭皇家殼牌石油以及沙特阿美之後。

美國駕車族的燃料消費高於其他任何國家，2017年整體需求達到每日930萬桶的紀錄水準。

這項並購協議也使得馬拉松原油與快速增長的墨西哥燃料市場搭上線。Andeavor正在墨國拓展加油站網絡。墨西哥煉廠老舊，無法滿足人口增長所帶來的汽油及其他油品的需求。

截至1月，美國對墨西哥燃料出口上升至140萬桶/日，較兩年前水平增加逾85%。

本項並購對Andeavor的估值為每股152美元，較上周五收盤價溢價約24%。

「我們認為這對Andeavor是相當充分的估值，」cotia Howard Weil分析師研究報告稱。

馬拉松原油股價周一收低8%，報74.91美元。該公司公布的季度獲利也大幅低於華爾街預估，因受到支出上升的影響。

Andeavor股價收漲13%，報138.32美元。

(路透4月30日)

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