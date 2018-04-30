史美倫：引入科技公司較當年引入H股來港更具挑戰

港交所(00388-HK)主席史美倫認為，引入科技公司較早年引入H股來港上市更具挑戰，當時本港市場對國企不熟悉。

史美倫認為，引入科技公司較早年引入H股來港上市更具挑戰，當時本港市場對國企不熟悉。港交所主席史美倫認為，引入科技公司較當年引入H股來港上市更具挑戰，當年本港市場對國企不熟悉；印象中反對聲音並不強烈，而且市場知道首批來港上市企業數目，但現時卻難以預測來港上市的企業。

對於內地推出中國預託證券(CDR)，她認為香港不能阻止其他市場發展，認為本港要提升優勢，又形容與內地有合作亦有競爭。

談到對內地及香港互聯互通機制的願景，她形容沒有水晶球，要看市場發展。被問到她與內地證監會較為熟悉，是否有利互聯互通產品推出，她認為有助溝通更直接及全面。

港交所總裁李小加的合約今年10月到期。她指，剛開始處理相關事情，又指對方是適合的合作夥伴。

另外，史美倫認為，即使她作為其他上市公司的獨立董事，亦不會與港交所主席的角色有衝突，指出前兩任主席亦有相同情況。

來源: 香港電台

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