《復仇者聯盟3:無限戰争》橫掃北美和全球票房

由迪士尼發行、漫威影業制作的超級英雄影片《復仇者聯盟3：無限戰争》本周末上映後橫掃北美和全球票房，創下在北美和全球電影市場上映首周末成績新高。

最新數據顯示，周末三天《復仇者聯盟3：無限戰争》北美票房入賬2.5億美元，打破2015年《星球大戰：原力覺醒》2.48億美元的紀錄，成為北美票房史上首周末成績最高的電影。在尚未在中國這個世界第二大電影市場上映的情況下，《複仇者聯盟3：無限戰争》在北美以外電影市場依然拿下3.8億美元的票房收入，并以6.3億美元的成績打破了環球影業出品的《速度與激情8》2017年創造的5.41億美元的全球票房首周末紀錄。

由安東尼·拉索和喬·拉索執導的《複仇者聯盟3：無限戰争》是2012年的《復仇者聯盟》以及2015年的《復仇者聯盟2：奧創紀元》的續集，講述了鋼鐵俠、美國隊長、雷神、綠巨人、黑寡婦和鷹眼等超級英雄阻止邪惡力量收集及利用“無限原石”打破宇宙平衡的新故事。

派拉蒙影業發行的恐怖片《寂靜之地》以1065萬美元的成績位居北美周末票房榜第二位。自4月6日上映以來，該片已在北美取得了1.48億美元的票房收入。由約翰·克拉辛斯基執導、并與妻子埃米莉·布倫特共同主演的《寂靜之地》講述外太空怪物入侵地球後，一個四口之家躲到偏僻之地悄悄生活，由于任何聲音都可能招來可怕的怪物，他們甚至被迫改用手語交流。

STX娛樂公司發行的喜劇片《自覺美麗》周末三天入賬813萬美元，排名第三。該片是阿比·科恩和馬克·西爾弗斯坦的導演處女作，講述胖姑娘雷妮(由埃米·舒默飾)在一次意外中撞傷頭部後，突然覺得自己是世界上最美麗、最能幹的女人。

新線電影公司和華納兄弟影片公司發行的科幻怪獸片《狂暴巨獸》周末三天入賬710萬美元排名第四。迪士尼發行、漫威影業制作的另外一部超級英雄影片《黑豹》在上映的第11個周末，依然以三天入賬438萬美元的成績排名北美周末票房榜第五。

來源：新華社

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