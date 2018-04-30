台灣大Wali智慧錢包攜手「全家」 推聯名會員創新服務

看準行動支付使用率逐漸提升，台灣大 (3045)「Wali 智慧錢包」持續升級行動支付功能，繼去年率先推出全台第一張可自動加值的 Wali 手機悠遊聯名卡，今日宣布攜手全家便利商店，推出「聯名會員」創新服務，在 Wali APP 綁定「Wali x 全家」聯名會員，當使用 Wali 手機悠遊卡在全家便利商店消費，就可同時享有全家會員、UUPON 雙重集點便利性等服務與福利。台灣大哥大新創服務副總經理詹兆源表示，行動支付結合通路會員優惠將是行動支付的必然趨勢，消費者使用行動支付時，店家可以即刻辨認出會員身分並給予專屬優惠，不需要再請消費者掏出會員卡或報電話號碼，透過支付工具讓店家能在第一時間提供個人化服務，消費者也能在第一時間獲得最佳服務，是雙贏的服務體驗。



台灣大 Wali 智慧錢包擁有超過百萬的用戶數，結合「全家便利商店」遍佈全台三千多家店點，跨界聯手經營聯名會員，除了提供便利支付與優惠之外，更希望能夠藉此帶給消費者全新的通路消費服務體驗。



全家便利商店 E-Retail 事業本部副本部長林志清指出，會員經營為「全家」新零售的關鍵策略之一，盼透過不同會員加值服務，發揮黏客效益吸引消費者。「全家」目前會員數已突破 500 萬，此次與台灣大攜手合作推出會員聯名服務，為「全家」與電信產業的全新合作模式，除了成為「全家」會員新成長動能，更希望透過行動支付便利性，帶給消費者更佳的消費體驗。



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