金界控股(03918-HK)擬發行票據

金界控股(03918-HK)公布，公司擬向亞洲、歐洲及美國的機構投資者進行票據國際發售，并將于2018年5月2日或前後向國際投資者開展一系列路演簡介。就建議票據發行而言，公司將向若幹合資格機構投資者提供有關集團的最新公司及財務資料，當中有關資料可能從未公開，包括但不限于風險因素、管理層有關財務狀況及經營業績的讨論及分析、關聯方交易及債務資料。建議票據發行的完成須視乎(其中包括)市況及投資者興趣而定，因此未必會進行。公司已委任瑞信及摩根士丹利為建議票據發行的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

票據條款(包括本金總額、期限、發售價及利率)將在瑞信及摩根士丹利將進行的累計投标過程中确定。于本公告日期，建議票據發行的金額、條款及條件尚待厘定。待最終确定票據的條款後，預期瑞信及摩根士丹利及公司及其他方將簽署購買協議。

倘發行票據，集團擬將票據所得款項淨額用于：推動博彩業務增長，特别是公司的貴賓博彩分部;及翻新Naga1的酒店客房。

此外，公司將申請票據于新交所上市。新交所對公告所載任何陳述、意見或報告是否正确概不負責。票據獲準納入新交所正式上市名單不得視為公司或票據的價值指标。票據未曾亦將不會申請于香港上市。

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