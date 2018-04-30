中國4月官方製造業PMI微降至51.4 但仍連續21個月處於擴張期

路透報導，中國國家統計局和物流與採購聯合會 (CFLP) 週一聯合公布，宏觀經濟先行指標 --4 月官方製造業採購經理人指數 (PMI) 降至 51.4，略高於市場估值 51.3 的中值，比上月小降 0.1 個百分點。但仍高於第一季均值和上年同期 0.4 和 0.2 個百分點，製造業繼續保持穩步增長的發展態勢，為官方製造業 PMI 連續 21 個月處於擴張區間。其中，新出口訂單指數和進口指數為 50.7% 和 50.2%，分別比上月回落 0.6 和 1.1 個百分點，但仍連續兩個月位於擴張區間，預示進出口繼續保持增長，但增速有所放緩。



調查結果顯示，4 月反映勞動力成本和物流成本高的企業比重分別為 40.4% 和 26.9%，連續三個月上升，企業感到生產經營成本壓力較大。還有 13.6% 的企業反映人民幣匯率波動對企業生產經營帶來一定影響，為 2017 年 3 月以來的高點。



特約分析師張立群認為，4 月 PMI 指數小幅回落，繼續保持在 51% 以上的景氣區間，表明經濟平穩增長特點明顯。訂單類指數小幅回落，反映國內外市場需求基本平穩，出口形勢尚未發生明顯逆轉；生產指數與上月持平、採購量指數略有下降，表明企業市場預期總體穩定，生產經營活動平穩。綜合研判，近期經濟運行總體保持平穩。



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