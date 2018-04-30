為升首季毛利率跌破5成 股價跌停鎖住

為升 (2231) 因子公司因配合新 IFRS 依完工比例法認列營收，導致第一季平均毛利約為 47%，較去年同期及上季 54%、57% 拉回，也使得今天股價受到毛利率不如預期下，開盤重挫直奔跌停鎖住，掛賣張數達 400 多張。為升去年每股盈餘 10 元，董事會決議配發 1.3 元股票股利及 7.5 元現金股利，合計配發 8.8 元股利，以上週五收盤價 425 元來看，現金殖利率為 1.76%。



為升 2017 年合併營收 35.2 億元，較前年 34.16 億元成長 3.04%，合併毛利率 53.25%，年減 1.04 個百分點，稅前盈餘 11.53 億元，稅後純益 10.11 億元，年減 9.3%，EPS 為 10 元，較前年的 12.14 元衰退。



為升第一季稅後淨利 2.42 億元，年增 68.79%，每股稅後盈餘 2.4 元，較去年同期 1.75 元成長。



為升指出，首季營收突破 10 億元大關，主要為毫米波雷達 ADAS 產品的挹注，且因毫米波雷達毛利高於預期，本業毫米波雷達、TPMS 及開關產品平均毛利優於去年第四季，惟今年因子公司因配合新 IFRS 依完工比例法認列營收，導致第一季平均毛利約為 47%。



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