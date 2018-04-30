李小加：實行上市新例 有兩顧慮

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港交所(00388-HK)今起接受同股不股權公司的上市申請，行政總裁李小加撰文指，他對新例實行後有兩大顧慮：(1)如何界定新經濟；(2)如何控制無盈收生物科技公司的投資風險。 「如何界定可以採用不同投票權架構上市的新經濟公司，到底怎樣定義新經濟？這是一門藝術，不是科學。」李小加寫道，監管者會盡量找尋正確答案，檢視新規的運作情況及個案，致力與各界完善制度，但表明市場要給監管者一定的「容錯」空間。 他提醒，沒盈收的生物科技公司屬於高風險、高收益的投資板塊，故只適合較有經驗的成熟投資者。當初為此類公司設定上市門檻時，特別諮詢很多業內專家，盡量平衡風險控制及豐富投資機遇，同時對生物科技企業的除牌程式制定更嚴格的規定，防止「炒殼」。 內地突然加快推進中國預託證券(CDR)，市場一直擔心將會對香港的新上市改革帶來競爭。李小加稱，內地有機會利用CDR的契機，改革A股市場的發行體制和監管邏輯，全面開放內地資本市場予新經濟企業。他認為，屆時香港同股不同權制度的相對優勢或會減弱，但相信本港可以同時受益於內地改革的巨大外溢優勢，一樣能推動香港市場的發展。 李小加指出，內地推出CDR只是早晚的事情，若市場認為內地是為了與港競爭而推動CDR，則是把中國監管機構的格局想得太小。他表示，CDR主要影響到兩類公司，包括已在國際市場上市的巨型中國民企及仍未掛牌估值逾10億美元的「獨角獸」企業，但相信兩類公司對香港的資本市場亦有需求。