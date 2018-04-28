中興(00763-HK)首季賺16億人民幣 未反應制裁無法保證業績準確

中興通訊(00763-HK)公布，截至2018年3月31日止第一季收入288億元(人民幣.下同)，按年增加12%，淨利潤16億元，按年增加39%；每股盈利0.4元。截至3月底，公司持有現金及現金等價物餘額約236億元。

不過，公司表示，由於美國商務部工業與安全局激活拒絕令，該令對公司的正常生產經營產生重大不利影響，截至目前公司尚無法完成全面、準確的評估和預測，公司無法依據企業會計準則編製2018年第一季度財務報告，從而影響首季業績的真實性、準確性和完整性。公司目前也無法預測2018年初至下一報告期期末的財務狀況和經營成果。

然而，中興通訊外患不斷。繼美國禁止當地企業向其出售零部件後，台灣據稱亦要求當地供應商停售晶片予中興，令集團經營更加舉步為艱。彭博報道，台灣半導體公司聯發科執行長蔡力行回應分析員提問時指，公司收到台灣政府通知，遵守相關規定，將停止向中興付運晶片，但希望中美可解決爭端。中興通訊自4月16日起停牌，停牌前報25.6元。

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